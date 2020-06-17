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    В Испании почтут память жертв пандемии коронавируса

    17 Июня 2020, 17:11

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что 16 июля в стране состоится государственная церемония почтения памяти более 27 000 человек, погибших в результате пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

    Санчес заявил в среду, что на церемонии будут присутствовать Король Испании Филипп VI, высокопоставленные чиновники Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения.

    Как ранее сообщалось, Испания ввела один из самых строгих режимов изоляции с начала распространения коронавируса. Потребовалось почти два месяца, чтобы обуздать вспышку заболевания.

    В Испании подтверждено более 244 000 случаев заражения коронавирусом. Общее число жертв пандемии в стране достигло отметки в 27 136.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Испания
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