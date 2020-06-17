В Испании почтут память жертв пандемии коронавируса

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что 16 июля в стране состоится государственная церемония почтения памяти более 27 000 человек, погибших в результате пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

Санчес заявил в среду, что на церемонии будут присутствовать Король Испании Филипп VI, высокопоставленные чиновники Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения.

Как ранее сообщалось, Испания ввела один из самых строгих режимов изоляции с начала распространения коронавируса. Потребовалось почти два месяца, чтобы обуздать вспышку заболевания.

В Испании подтверждено более 244 000 случаев заражения коронавирусом. Общее число жертв пандемии в стране достигло отметки в 27 136.