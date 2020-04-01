В Испании количество случаев заражения коронавирусом перевалило за 100 тысяч

МАДРИД. КАЗИНФОРМ – Число случаев заражения коронавирусом в Испании перевалило за отметку 100 000, передает МИА «Казинформ».

Согласно данным, опубликованным на официальном аккаунте в Twitter Министерства здравоохранения Испании, количество случаев заражения Covid-19 на сегодня составляет 102 136 случаев.

Стоит отметить, что во вторник количество случаев заражения коронавирусом достигло 94 417 случаев. За последние 24 часа количество смертельных случаев выросло с 8 189 до 9 053 случаев, то есть на 864 случаев.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в автономном обществе Мадрид – всего 29 840 случаев. На втором месте Каталония, там 19 991 случаев заражения.

Если верить данным Минздрава Испании, от коронавируса в Испании вылечились 22 647 пациентов.

Стоит отметить, что количество случаев заражения коронавирусом в Испании начало резко увеличиваться после вспышки Covid-19 в Италии.