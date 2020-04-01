Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Испании количество случаев заражения коронавирусом перевалило за 100 тысяч

    1 Апреля 2020, 17:41

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ – Число случаев заражения коронавирусом в Испании перевалило за отметку 100 000, передает МИА «Казинформ».

    Согласно данным, опубликованным на официальном аккаунте в Twitter Министерства здравоохранения Испании, количество случаев заражения Covid-19 на сегодня составляет 102 136 случаев.

    Стоит отметить, что во вторник количество случаев заражения коронавирусом достигло 94 417 случаев. За последние 24 часа количество смертельных случаев выросло с 8 189 до 9 053 случаев, то есть на 864 случаев.

    Наибольшее количество заболевших зафиксировано в автономном обществе Мадрид – всего 29 840 случаев. На втором месте Каталония, там 19 991 случаев заражения.

    Если верить данным Минздрава Испании, от коронавируса в Испании вылечились 22 647 пациентов.

    Стоит отметить, что количество случаев заражения коронавирусом в Испании начало резко увеличиваться после вспышки Covid-19 в Италии.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Испания
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге