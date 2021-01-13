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    В Испании -25°С после снежного шторма

    13 Января 2021, 10:12

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - На жителей центральной Испании обрушилась настоящая сибирская зима с ее снегопадом и морозами. В понедельник температура воздуха в районах к востоку от Мадрида упала до -25°С. Это была самая холодная за 20 лет ночь на Пиренейском полуострове, где обычно зима весьма мягкая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.

    Власти просят стариков оставаться дома. Снежный циклон «Филомена» принес огромные массы снега и покрыл тротуары и дороги льдом, создав опасные условия для транспорта и пешеходов.

    Семь человек погибли от холода, двое из них - бездомные в Барселоне.

    Молина-де-Арагон - город и муниципалитет в провинции Гвадалахара, расположенный в 197 км к северо-востоку от Мадрида и прозванный из-за относительно прохладной погоды «испанской Сибирью», полностью оправдал это название.

    В столице страны Мадриде температура ночью упала до -16°С. Больницы здесь и без того с трудом справляются с пандемией коронавируса, а тут еще гололед привел к резкому росту числа пациентов, поскользнувшихся и сломавших ногу.

    Врачи сообщили местной прессе в понедельник, что в больницы каждый час поступает около 50 таких пациентов.

    Снежный циклон привел к перебоям с электричеством, остановке пригородных электричек и многих авиарейсов. Ситуация понемногу возвращается к норме, но задержки на транспорте остаются.

    Фото: REUTERS, GETTY IMAGES,EPA

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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