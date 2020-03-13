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    В Ирландии и Дании вводят режим строгой изоляции из-за коронавируса

    13 Марта 2020, 13:41

    ДУБЛИН. КАЗИНФОРМ - Ирландия присоединилась к растущему числу европейских стран, которые ввели режим строгой изоляции по стране из-за коронавируса. Все культурные и образовательные учреждения закрываются, отменяются собрания в закрытых помещениях с участием более 100 человек, и мероприятия на открытом воздухе с участием более 500 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой New York Post.

    В стране было зарегистрировано 43 случая заражения вирусом COVID-19 и одна смерть.

    Власти объявили о введении карантина в стране, спустя несколько часов после того, как Дания вслед за Италией, ввела режим строгой изоляции. В Дании зарегистрировано 514 случаев заболевания коронавирусом.

    Все школы, государственные и частные, и детские сады будут закрыты с понедельника. Всем госслужащим, которые не выполняют критически важные функции, было приказано оставаться дома в течение следующих двух недель.

    Все культурные учреждения, библиотеки и развлекательные заведения также закрыты как минимум на две недели.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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