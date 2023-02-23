Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Иркутской области России произошло землетрясение силой 6,3 балла

    23 Февраля 2023, 07:36

    ИРКУТСК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Нижнеудинском районе Иркутской области в четверг. В эпицентре сила толчка составила 6,3 балла, жертв и разрушений нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В Иркутской области в 07:06 (02:06 мск) зарегистрировано сейсмособытие в Нижнеудинском районе, в 21 км от [поселка] Алыгджера. 6,3 балла в эпицентре. Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.

    По данным сейсмологов, магнитуда составила 4,5.

    Нижнеудинский район находится на западе Иркутской области на границе с Республикой Тыва и Красноярским краем.


    Фото: static.vkurse.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Россия Мировые новости Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    5 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане