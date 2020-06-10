Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Иране задержали шестерых обвиняемых по делу о крушении украинского самолета

    10 Июня 2020, 08:35

    ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили заявил, что до настоящего времени шестеро обвиняемых задержаны в связи с делом о крушении украинского самолета. Трое из них были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «Судебная власть, а в частности судебная организация вооруженных сил, отвечает за дело о крушении украинского самолета. Как только произошел инцидент, были изданы приказы, и была назначена специальная ветвь в Судебной организации Вооруженных сил», - сказал он.

    Как сообщало ранее МИА «Казинформ», 8 января 2020 года, через несколько часов после ракетной атаки Ирана по военным объектам США в Ираке, лайнер компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета из аэропорта г. Тегерана. На борту самолета находилось 176 человек, все они погибли , большинство пассажиров – граждане Ирана и Канады.

    11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

    Президент Ирана пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского самолета.

    Автор:

    Происшествия Иран Катастрофа украинского Боинга
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    Ветер сорвал крыши школы и котельной в Павлодарской области
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге