Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Иране стартовала вакцинация против COVID-19

    9 Февраля 2021, 19:38

    ТЕГЕРАН. ИРНА — КАЗИНФОРМ - В Иране во вторник стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом российского производства «Спутник V», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    Первым человеком, который получил российскую вакцину «Спутник V» в Иране, стал сын министра здравоохранения страны.

    По словам министра здравоохранения Ирана Саид Намаки, на первом этапе вакцину получит медицинский персонал отделений интенсивной терапии. Вакцинация будет осуществляться бесплатно.

    4 февраля в Тегеран прибыл самолет с первой партией вакцины «Спутник V». В стране также ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины «AstraZeneca», она, как ожидается, прибудет в феврале. Кроме того, страна планирует закупать вакцину от коронавируса у Китая и Индии.

    Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

    В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

    Автор:

    Здравоохранение Иран Общество Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
    От 1,5 до 5 миллионов  получили молодые медики в Карагандинской области
    Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге