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    В Иране стартовала третья фаза клинических испытаний вакцины «Ков Иран Баракат»

    25 Апреля 2021, 20:09

    ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ — В воскресенье в Иране стартовала третья фаза клинических испытаний отечественной вакциной от COVID-19 «Ков Иран Баракат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    В Тегеране началась третья фаза испытания на людях иранской вакцины «Ков Иран Баракат». Первыми тремя испытуемыми были член национального комитета по инфекционным заболеваниям Мину Мохрез, глава комиссии по здравоохранению в Парламенте Хоссейн Али Шахриари и бывший профессор медицинского университета Хамадан Амир Заргар.

    В рамках третьей фазы клинических испытаний иранскую вакцину против коронавируса «Ков Иран Баракат» получат 20 тыс. человек (18-75 лет) в Тегеране, Бушере, Ширазе, Карадже, Мешхеде и Исфахане.

    Более 32 тыс. добровольцев объявили о готовности принять участие в этом исследовательском проекте.

    Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 2 377 039, число летальных исходов —69 125 тыс. 479. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 1 863 405 случаев выздоровления среди заразившихся.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Иран Коронавирус в мире Вакцинация
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