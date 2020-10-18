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    В Иране отмечают День памяти великого поэта Хафиза Ширази

    18 Октября 2020, 22:35

    ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - В Иране отмечают День памяти великого поэта Хафиза Ширази, всемирно известного классика персидско-таджикской поэзии, поэта и суфия. По решению ЮНЕСКО это событие включено в международный календарь знаменательных дат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    Мастер газели Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази родился в 1321 году в городе Ширазе. Происходя из незнатной и небогатой семьи ширазских горожан, Хафиз, однако, получил полное богословское образование и прославился как «хафиз» (человек, знающий Коран наизусть).

    С утра вереницы молодых людей и представителей старшего поколения с огромными букетами роз идут к гробнице Хафиза в Ширазе. Одни наизусть читают произведения классика, другие посыпают его могилу лепестками роз. Во всех школах Шираза и Ирана пройдут уроки на тему День Хафиза.

    Стихи Хафиза являются вершиной персидской поэзии. В Иране они до сих пор читаются и декламируются.

    Переписанная через 35 лет после смерти Хафиза рукопись его «Дивана» была обнаружена в 1928 г. иранским библиофилом Хальхали. «Диван» Хафиза состоит из 418 газелей (объемом от 5 до 10 бейтов), 5 крупных касыд-панегириков, 29 кит'а (небольших «стихотворений на случай»), 41 рубаи и 3 небольших маснави: «Дикая лань», «Саки-наме» и «Моганни-наме».

    В лирике Хафиза преобладают традиционные темы вина и любви, мистического озарения, славословия, жалобы на бренность и непознаваемость мира. Однако если в традиционной поэзии такие темы, как правило, решаются отвлеченно и безлично, то лирический герой Хафиза – полнокровный, живой человек, одержимый кипением противоречивых страстей: он то аскет, мистик и духовидец, то скептик, вольнодумец и мечтатель, возвещающий человечеству наступление светлого земного царства, то забулдыга и дебошир, нарушитель спокойствия, до грубости резко обличающий духовенство и власть имущих.

    И если в центре поэзии Хафиза все же стоит тема неистового эгоцентрические наслаждения, в этом следует видеть стремление поэта уйти от современной жестокой действительности.

    Хафиз широко использует в своих газелях образы и термины традиционной суфийской поэзии, которые обычно допускают возможность двоякого толкования – прямого, реалистического и переносного, символического. Не подлежит сомнению, что Хафиз, подобно многим предшественникам, использовал суфийскую поэтическую форму для вуалирования бунтарских и тираноборческих высказываний и что большая часть его газелей не имеет отношения к суфизму.

    Творчество Хафиза в целом представляет собой высшее достижение всей средневековой персоязычной лирической поэзии. Его стихи переведены на все европейские и многие азиатские языки.

    В современном Иране «Диван» Хафиза стоит на первом месте среди всех переизданий классического наследия.

    Хафиз умер в 1390 году и был похоронен в своем парке «Мосалла», на берегу реки Рукнабад в Ширазе.

    Хафиз также является известным поэтом в России благодаря произведениям Пушкина. Знакомство русских писателей и поэтов с миром Востока произошло еще в XVIII веке, а в пушкинскую эпоху «восточные» мотивы заняли особенное место в произведениях романтиков, столь ценивших «местный колорит».

    Хафиз как самый яркий представитель персидской поэзии вызывал особый интерес, в том числе у Пушкина. Основными источниками его сведений о Хафизе были «Западно-восточный Диван» Гете и опубликованные русские переводы иранских классиков, в том числе и Хафиза в «Вестнике Европы».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Иран
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