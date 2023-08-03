В Иране объявлено о дополнительных выходных днях из-за аномальной жары

АММАН. КАЗИНФОРМ - Иран объявил среду и четверг на этой неделе выходными днями из-за «беспрецедентной жары» и велел пожилым людям и людям с проблемами со здоровьем оставаться дома, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на иранское агентство IRNA.



«В целях сохранения здоровья граждан кабинет министров согласился с предложением Минздрава объявить выходными 2 и 3 августа по всей стране», - заявил представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми.

Объявление о выходных днях было сделано на следующий день после того, как министр здравоохранения Ирана Бхрам Эйноллахи предупредил о влиянии нынешней волны тепла на повседневную жизнь людей.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Саид Карими заявил в понедельник, что все медицинские центры по всей стране будут приведены в готовность для оказания помощи людям, страдающим от состояний, вызванных аномальной жарой.

Многие города на юге Ирана уже пострадали от повышенной температуры. Государственные СМИ сообщили, что на этой неделе температура в городе Ахвазе на юге Ирана превысила 51 градус по Цельсию.

«Дети в возрасте до четырех лет, люди старше 65 лет и лица, страдающие диабетом, артериальным давлением и сердечными заболеваниями, будут более уязвимы к воздействию жаркой погоды», - отметил Карими.

В последние недели волны тепла затронули большую часть земного шара. Ученые связывают температурный скачок с антропогенным изменением климата.

Согласно отчету, опубликованному в среду Climate Central, в июле более 6,5 миллиарда человек или 81% населения планеты подверглись воздействию жары, связанной с изменением климата.