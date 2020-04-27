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    В Иране число жертв коронавируса достигло 5806

    27 Апреля 2020, 18:10

    ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 91472, летальных исходов — на 5806, зафиксированы 70933 случая выздоровления. Об этом сообщил в понедельник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «За последние сутки выявлен 991 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 91472 человек», - сказал Джаханпур на пресс-конференции.

    Он отметил, что за последние сутки, к сожалению, умерли 96 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 5806 человек.

    «3011 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии», - уточнил Джаханпур.

    По словам Джаханпура, зафиксированы 70933 случая выздоровления среди заразившихся.

    Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Иран
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