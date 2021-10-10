В Ираке начались парламентские выборы

БАГДАД.КАЗИНФОРМ – В Ираке начались досрочные парламентские выборы в Совет представителей – парламент республики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В воскресенье, 10 октября, в Ираке начались всеобщие парламентские выборы, которые проводятся на несколько месяцев раньше срока.

Текущая сессия парламента должна была закончиться в 2022 году, но осенью 2019 года на волне массовых народных протестов было свергнуто предыдущее правительство, после чего политические партии решили провести досрочные выборы. В связи с этим нынешнее правительство во главе с премьер-министром Ирака Мутафой Казыми назначило голосование на несколько месяцев раньше.

Сегодня на 329 депутатских мандатов претендуют более 3,2 тысяч кандидатов, 951 из которых - женщины, а 789 - самовыдвиженцы.

По данным избирательной комиссии страны, как минимум 167 партий и более 3200 кандидатов борются за 329 мест в парламенте Ирака.

В 83 избирательных округах за места в законодательном органе будут бороться 109 партий и 21 политическая коалиция, сформированная в основном по религиозно-этническому признаку. В частности, на выборах участвуют 7 шиитских, 4 суннитские, а также 2 курдские коалиции.

15 сентября лидеры всех политических партий, блоков и коалиций подписали документ, который, согласно заявлению канцелярии президента страны Бархама Салеха, «создает безопасную и стабильную среду для выборов, предоставляет кандидатам равные возможности и направлен на обеспечение соблюдения инструкций Центризбиркома». Они обязались признать окончательные результаты волеизъявления, которые утвердит Верховный суд Ирака.

Сразу после открытия избирательных участков на одном из них проголосовал премьер-министр Мустафа Казыми.

«Я обращаюсь к народу Ирака: еще есть время. Идите и голосуйте за Ирак и голосуйте за свое будущее», - заявил иракский премьер.

Выборы проходят в условиях беспрецедентных мер безопасности, в стране сегодня закрыты все пограничные переходы и аэропорты. Для предотвращения провокаций и терактов на выборах работают не менее 250 тысяч силовиков.

За неделю до начала выборов все сотрудники МВД Ирака были переведены на усиленный режим несения службы. С 7 по 13 октября властями страны запрещено проведение любых массовых собраний и шествий, а сегодня, в день проведения выборов, закрыты все магазины, торговые центры и рестораны, за исключением аптек, продуктовых отделов, некоторых рынков и пекарен.

С 9 октября до утра 11 октября в стране ограничено передвижение между провинциями, а воскресенье и понедельник объявлены нерабочими днями.

В этих условиях, связанными с принятыми мерами безопасности, силовики, беженцы, внутренне перемещенные лица и заключенные – в общей сложности около 1,2 миллиона человек – проголосовали досрочно в пятницу.

Избирательным правом в Ираке с населением 40 млн человек обладают порядка 26,9 млн жителей. Между тем, по мнению экспертов, из-за высокой степени недоверия к властям и непрекращающегося кризиса в экономике, здравоохранении и других областях явка, как и на выборах 2018 года, вряд ли превысит 40%.

После утверждения результатов президент Бархам Салих в течение 15 дней поручит парламенту созвать заседание и выбрать спикера. Затем депутаты парламента уже смогут выбрать президента в течение отведенных для этого 30 дней.

После этого самый крупный блок в парламенте назначает премьер-министра для формирования правительства.

Как отмечается, наибольшие шансы на победу имеет коалиция движения садристов (в действующем парламенте представлена блоком «Ас-Саирун») во главе с имамом Муктадой ас-Садром, традиционно выступающим с требованиями социальной справедливости, строительства школ и больниц, а также невмешательства иностранцев во внутренние дела Ирака.