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    В Иордании зафиксировано 11 смертей и 489 новых случаев коронавируса

    11 Сентября 2021, 21:40

    АММАН. КАЗИНФОРМ - В субботу 11 сентября в Иордании зарегистрировано 11 смертей и 489 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число случаев заражения с начала кризиса достигло 806 501, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.

    За прошедшие сутки в медучреждения поступило 73 пациента, 39 были выписаны после выздоровления. В больницах проходят лечение 528 пациентов. Из проведенных 20 664 ПЦР-тестов 2,37% тестов дали положительные результаты по сравнению с показателем в 2,91% в пятницу.

    В общей сложности был зарегистрирован 12 151 активный случай COVID-19. Общее количество погибших из-за коронавирусной инфекции с начала пандемии возросло до 10 452 человека.

    Также Министерство здравоохранения Иордании заявляет, что продолжает вводить бустерную, третью дозу вакцины «Pfizer» гражданам, проживающим и работающим за границей, которые ранее получили две дозы китайской вакцины «Sinopharm».

    Накануне Министерство обнародовало последние данные о результатах вакцинации от коронавируса в Королевстве.

    Так, всего на национальной платформе по вакцинации от COVID-19 зарегистрировано более 4 миллионов человек.

    Число тех, кто получил первую прививку от коронавируса, превысило 3,5 миллиона человек, в то время как в общей сложности 3 миллиона человек уже получили обе дозы вакцины.

    Автор:

    Арсен Утешев

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