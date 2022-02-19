В Иордании упростили антиковидные правила

АММАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Иордании объявило о новых упрощенных процедурах борьбы с пандемией COVID-19, рекомендованных Национальным эпидемиологическим комитетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальным эпидемиологическим комитетом в зависимости от развития эпидемиологической ситуации предложены новые упрощенные процедуры борьбы с пандемией COVID-19. Об этом заявил государственный министр по делам СМИ и официальный представитель Хашимитского королевства Фейсал Шбуль в ходе состоявшейся совместной пресс-конференции с министром здравоохранения Фирасом аль-Хавари.

Как ожидается, новые процедуры вступят в силу с 1 марта и коснутся сроков нахождения на карантине, правил прохождения ПЦР-тестирования, а также учащихся школ.

Так, со следующего месяца сроки карантина будет сокращены до пяти дней, начиная со дня взятия образца у пациента, без необходимости сдачи дополнительного ПЦР-теста по выходу с карантина.

Кроме того, контактировавшие с инфицированными коронавирусом больше не обязаны самоизолироваться, как это было ранее.

Также правительство отменило ранее являвшееся обязательным ПЦР-тестирование для всех граждан страны и иностранцев, прибывающих в королевство через аэропорты, морские порты или наземные пропускные пункты.

Изменения коснулись и действовавшего правила об обязательном прохождении ПЦР-теста для посещения концертов, свадеб или собраний, однако при этом все же сохранилось требование предъявить справку, подтверждающую получение обеих вакцин.

С 20 февраля также отменено действовавшее в учебных заведениях правило, согласно которому в случае достижения заболеваемости коронавирусом в классе 10 процентов от общего количества учащихся, обучение переводится на онлайн-режим на две недели.

Таким образом, школьники с положительным результатом теста на коронавирус должны будут лишь изолироваться в течение пяти дней, начиная со дня взятия образца, после чего они смогут возобновить обучение без необходимости сдачи повторного ПЦР-теста.

Министр здравоохранения также отметил, что после окончания текущей волны коронавируса эпидемиологические отчеты будут готовиться еженедельно, а не ежедневно.

«Пандемия все еще продолжается на местном и глобальном уровнях. После введения этих упрощенных процедур борьбы с COVID-19, у нас есть три пути борьбы с пандемией. Первый – это реализация национальной программы вакцинации. Второй путь связан с системой здравоохранения королевства, которая научилась противостоять пандемии», - заявил Ф.Шбуль.

Третий путь, по мнению министра, связан с личной ответственностью населения, включая вакцинацию, осуществление профилактических мер, таких как ношение масок, соблюдение физической дистанции и использование дезинфицирующих средств.

В целях повышения иммунитета против вируса и его штаммов министр здравоохранения призвал иорданскую общественность вакцинироваться обеими прививками от коронавируса. А тем, кто сделал вторую прививку более чем три месяца назад – сделать третью прививку. Он добавил, что министерство здравоохранения на следующей неделе приступит к вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.

По оценкам иорданского минздрава, на сегодня более 70 процентов совершеннолетних граждан получили вакцину, в то время как вакцинация среди школьников в возрасте от 12 до 17 лет составляет всего около 20 процентов.

«Текущая волна омикрон-штамма привела к снижению случаев с летальным исходом, а уровень госпитализации составил полтора процента. Несмотря на этом, на прошлой неделе были зарегистрированы самые высокие показатели в четвертой волне, которые сейчас начали снижаться», - сообщил Ф. аль-Хавари.

Со слов министра, рост количества инфицированных повысил общественный иммунитет, поэтому ожидается, что будущие штаммы, если они появятся, будут слабее.