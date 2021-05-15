В Иордании прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев

АММАН. КАЗИНФОРМ – Тысячи иорданцев прошлись маршем солидарности в сторону иорданско-израильской границы в знак поддержки палестинского народа в свете обострения палестино-израильского конфликта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пятницу иорданцы провели очередную акцию протеста перед посольством Израиля в Аммане в знак выражения поддержки палестинскому народу. В ходе мероприятия прозвучали призывы к прекращению военной операции израильской армией в Секторе Газа. Вместе с рядовыми гражданами Иордании в демонстрациях приняли участие представители политических партий, общественных и религиозных движений.

Отдельная группа направилась к Мемориалу погибшим в битве при Караме, который находится вблизи границы Иордании с Израилем, после чего демонстранты потребовали от пограничников открыть переход, чтобы присоединиться к палестинцам в их противостоянии Израилю. Часть демонстрантов предприняла попытки прорваться через границу, однако были остановлены иорданской армией.

Помимо этого, демонстрации проходят и в других городах Иордании. Они проходят в центрах городов, кольцевых развязках и площадях у мечетей.

«Проводимые сегодня иорданцами массовые протесты и пикеты, выражают их стойкую и историческую позицию в поддержку палестинских братьев, а также в поддержку благословенной мечети Аль-Акса», - подчеркнул государственный министр по делам СМИ и официальный представитель правительства Сахер Дудин.

«Проводимые мероприятия выражают единство иорданской позиции, при этом иорданский народ настоял на проведении сегодняшних демонстраций, несмотря на непростые эпидемиологические условия, в которых мы находимся», - добавил политик.

Со слов С. Дудина, «народные демонстрации дополняют политические и дипломатические усилия Его Величества короля Абдаллы II, который всегда подчеркивал тот факт, что Иерусалим – это «красная линия», а Израиль посредством своей агрессивной и незаконной политики подталкивает регион к еще большему конфликту, подрывая возможности мира и угрожая безопасности всего региона».

Напомним, поводом к новой вспышке многолетнего арабо-израильского конфликта снова стал Иерусалим – город, священный и для иудеев, и для мусульман, и для христиан. Последний виток столкновений между израильской полицией и палестинцами в городе начался на прошлой неделе. Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме. Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник.

На фоне обострения конфликта в секторе Газа Израиль призвал армию из 9 тысяч резервистов и заявил о готовности к наземной операции.