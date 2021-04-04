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    В Иордании пресечена предполагаемая попытка заговора

    4 Апреля 2021, 11:14

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Службой безопасности Иордании арестованы несколько высокопоставленных лиц из соображений безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Petra».

    В субботу 3 апреля иорданские власти арестовали некоторых лиц из «соображений безопасности», в числе которых Бассем Авадаллах, являющийся доверенным лицом короля Абдаллы II, и Хасан бин Зайд, бывший королевский посланник.

    Как сообщает The Washington Post, на фоне продолжающегося расследования предполагаемого заговора принцу Хамзе бен Хусейну, старшему сыну покойного короля Хусейна, было велено оставаться в его дворце в Аммане.

    Также агентство Petra опровергло распространившуюся в некоторых СМИ информацию о нахождении принца Хамзы бен Хусейна под домашним арестом.

    Начальник штаба армии генерал Юсеф Хунейти также опроверг сообщения об аресте принца Хамзы. По его словам, расследование все еще продолжается, и его результаты будут обнародованы «в прозрачной и понятной форме».

    Автор:

    Арсен Утешев

    Происшествия Ближний Восток Иордания Общество
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