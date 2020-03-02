В Иордании подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

АММАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Иорданского Хашимитского Королевства сегодня подтвердило первый случай заболевания коронавирусом. О мерах, принимаемых властями Иордании в противодействии новому вирусу, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» на Ближнем Востоке.

Министр здравоохранения Иордании Саад Джабер заявил во время пресс-конференции, что сегодня в королевстве зарегистрирован первый случай коронавируса у человека, который недавно ездил в Италию. Два человека с симптомами коронавируса пришли в воскресенье вечером на тестирование, но только у одного из них выявлен положительный результат. У него были явные симптомы. Другой человек был помещен в карантин в качестве меры предосторожности.

Как стало известно, пациент, у которого обнаружен сегодня коронавирус, работал в отделении «Carrefour» торгового центра City Moll (продукты питания, моющие средства и т.д.).

«Проверка членов семьи пациента, заболевшего коронавирусом, не дала положительного результата на вирус. Однако все, кто был в контакте с пациентом, будут помещены в карантин на 14 дней. Иордания полностью готова к сложившейся ситуации. Пациент, у которого впервые в Иордании подтвержден случай заболевания, помещен в карантин и полностью изолирован. Никто не может вступить с ним в контакт. Состояние пациента стабильно», - отметила С. Джабер.

О некоторых мерах, принимаемых властями страны в свете распространения болезни, рассказал врач общей медицины Ал-Мусанна Муфлех аль-Абади.

Первый случай помещения людей на карантин с подозрением на заражение коронавирусом произошел месяц назад. В то время власти Иордании поместили на карантин граждан КНР, прибывших из города Ухань и работающих на месторождении сланцевой нефти на юге Иордании.

«С началом появления сообщений о вспышке коронавируса Министерство здравоохранения выделило для борьбы с эпидемией отдельное больничное здание в комплексе больниц «Аль-Башир», считающемся самым крупным государственным медицинским центром в Иордании. Это новое медучреждение теперь называется «Больница по карантину и борьбе с коронавирусом», укомплектовано опытными врачами и оснащено необходимым медицинским оборудованием. Само здание находится вдали от других зданий больниц», - пояснил Аль-Мусанна Муфлех.

Дополнительно к этому Министерство здравоохранения арендует гостиницы в районе больницы им. принца Хамзы и комплекса больниц «Аль-Башир». Эти отели действуют в качестве карантинных отделений, оборудованы соответствующим образом и охраняются сотрудниками сил безопасности.

«Всего до настоящего времени 204 человека прошли 14-дневный карантин. Со вчерашнего дня с подозрением на вирус поступили 11 человек, которые помещены в карантинное отделение. Содержание пациентов в отелях, оборудованных под карантинные отделения, полностью оплачивается за счет Министерства здравоохранения», - отметил Аль-Мусанна, подтверждая слова министра здравоохранения Иордании.

Между тем, несколько случаев подозрения на заражение коронавирусом отмечено в Палестине – в районе Западного берега реки Иордан и Секторе Газа. Результаты тестов не выявили заражения, после 14 дней карантины пациенты были отпущены. В Ливане вирус обнаружен у пассажира, прибывшего на прошлой неделе из Ирана. Стоит отметить, что Иордания, Палестина и Ливан, где сохранились сооружения, имеющие историческую и религиозную ценность, являются излюбленными странами для туристов со всего мира.

Вспышка коронавируса, начавшаяся в городе Ухань (КНР), стала распространяться по всему миру, и к настоящему моменту заражены почти 90 тыс. человек. Несколько стран на Ближнем Востоке, начиная с Объединенных Арабских Эмиратов, сообщают о множественных случаях инфицирования, причем подавляющее большинство из них связано со вспышкой в Иране.

Многие страны ближневосточного региона ввели ограничения на поездки в Китай, Иран, а также Италию, где возникла еще одна крупная вспышка болезни, в результате которой тысячи человек заразились. На прошлой неделе государственный перевозчик Иордании «Royal Jordanian» приостановил полеты между Амманом и Римом до дальнейшего уведомления и сократил рейсы по основным азиатским направлениям.