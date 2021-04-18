В Иордании наметился прогресс в борьбе с коронавирусом

АММАН. КАЗИНФОРМ – В Иордании продолжается вакцинация населения, на фоне которой отмечается снижение уровня заражаемости, что позволяет властям страны надеяться на открытие отдельных секторов экономики к лету, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения Королевства.

Начало месяца Рамадан Хашимитское Королевство встретило в условиях ограничительных мер, призванных снизить распространение коронавирусной инфекции. Сегодня все организации частного сектора в Иордании могут работать до 18.00, еще час дается на то, чтобы люди добрались до своих домов, после чего с семи часов вечера наступает комендантский час.

В прежнем режиме продолжаются пятничные ограничения - с вечера четверга до утра субботы все передвижения в стране запрещены, за исключением работы экстренных и некоторых коммунальных служб. Напомним, что в Иордании, как и практически во всех ближневосточных странах, выходными днями считаются пятница и суббота.

Вместе с тем, в пятницу государственный министр по делам СМИ и официальный представитель правительства Иордании Сахер Дудин заявил, что в последние две пятницы Рамадана пятничная молитва в мечетях может быть разрешена.

«Это зависит от ситуации с COVID-19 в стране», - отметил чиновник.

Как сообщает министерство здравоохранения, принятые ограничительные меры и вакцинация населения дают положительные результаты. Сегодня в Иордании эпидемиологическая кривая, количество случаев коронавируса и смертей от него снижаются.

В субботу в Иордании было зарегистрировано 1596 новых случаев заражения COVID-19 и 61 случай летального исхода от инфекции.

Одним из ключевых секторов экономики страны является туризм, поэтому как власти, так и задействованные в этом секторе иорданцы, в преддверии летнего сезона заинтересованы в смягчении антиковидных мер и привлечении иностранных туристов.

«Как только положительные показатели ПЦР-тестов снизятся до 5 процентов, будут приняты меры по смягчению последствий», - отмечает С.Дудин.

Таким образом, со снижением соотношения положительных результатов к общему числу проведенных ПЦР-тестов до 5 процентов, постепенно будет возобновлена работа различных секторов торговли и услуг. Власти надеются, что это произойдет с 1 июня.

Согласно данным министерства здравоохранения Иордании, сейчас соотношение положительных результатов ПЦР-тестов к общему числу обследований колеблется от 12 до 14 процентов.

«Правительство осознает сложную экономическую, социальную и психологическую ситуацию, в которой находятся наши граждане, но в то же время оно не хочет откатить назад ситуацию с пандемией, - подчеркнул С.Дудин. - Наша цель - добиться безопасного лета и начать возвращаться к нормальной жизни».

Он отметил, что для достижения безопасной ситуации в летнее время, необходимо вакцинировать как можно большее количество людей, добавив, что правительство намерено завершить вакцинацию трех миллионов человек к первому июня.