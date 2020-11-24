В интернет-олимпиаде среди вузов СНГ победили студенты из Семея

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ — В Семее наградили участников интернет-олимпиады среди студентов высших учебных заведений стран СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что ребята проверили себя на знание избирательной системы не только Казахстана, но и других стран мира. В олимпиаде приняли участие студенты множества стран СНГ, Казахстан на столь масштабном конкурсе представляли и студенты из Семея. Свои знания показали учащиеся медицинского университета и университета имени Шакарима.

«Впервые студенты из Семея стали победителями интернет-олимпиады стран СНГ. Мы сегодня от имени Межпарламентской Ассамблеи СНГ и председателя Центральной избирательной комиссии вручаем первые 10 сертификатов. Эти студенты в год юбилея великого казахского просветителя Абая достойно представили наш город на мировой арене. Студенты уже сегодня знают, что в основе государства лежит труд каждого из нас. Для ребят, которые знают законы, открывается множество перспектив. Они имеют полное право избирать и быть избранными, могут быть наблюдателями на выборах и ознакомиться с тем, как идет выборная кампания. Позже они могут сами стать членами избирательной комиссии, потом депутатами городского и областного маслихата. Могут стать депутатами Мажилиса и даже президентом страны. Этих ребят ждет большое будущее», – уверен председатель территориальной избирательной комиссии города Семей Зейнолла Токаев.

К слову, для самих ребят участие в конкурсе стало настоящей мотивацией. Так, к примеру, один из участников олимпиады, студент Медицинского университета Семей Елдар Азамат по завершению олимпиады начал задумываться о своем политическом будущем.

«Я и раньше принимал участие в различных конкурсах и дебатах, однако это первая олимпиада такого масштаба для меня. Она проходила в формате тестов, было очень интересно. Готовясь к тестам, я очень много нового узнал. Мне понадобятся эти знания в будущем, поскольку я уже буду знать о том, сколько людей могут избираться, о том, как проходят выборы. Эта олимпиада также дала мне мотивацию на будущее, ведь, зная законы, я теперь смогу участвовать в выборах не только в качестве избирателя», – делится впечатлениями Елдар.

Останавливаться на достигнутом ребята не собираются. По словам студентов, в будущем они продолжат активно участвовать в подобных мероприятиях и набираться опыта для дальнейшего продвижения в политической сфере.

Фото: Инфоцентр г.Семей