В Индонезии начали прививать детей возраста 6-11 против коронавируса

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ – В Индонезии стартовала вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Власти Индонезии одобрили китайскую вакцину Sinovac Biotech для иммунизации 26,5 миллионов детей от 6 до 11 лет. Sinovac является единственной одобренной вакциной для данной возрастной группы в стране.

Сообщается, что данное решение было принято с целью увеличить охват вакцинацией в стране и достичь коллективного иммунитета.

Согласно информации правительства Индонезии, более 4,2 миллионов случаев коронавирусной инфекции было зафиксировано в стране. Из общего числа заболевших, 13% приходится на молодых людей в возрасте до 18 лет.

Китай стал первой страной в Азии, начавшей вакцинацию детей в возрасте от трех лет и старше. Камбоджи стартовала иммунизация детей от шести до 12 лет от коронавируса в сентябре этого года. Власти Сингапура объявили о начале вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет до конца этого года.

В Индонезии был отмечен один из резких вспышек коронавирусной инфекции в Азии, однако количество ежедневных инфекций значительно снизилось приблизительно до 400 в ноябре по сравнению с примерно 40 тысячами ежедневными случаями, фиксировавшимися в июле.

Около 38 процентов жителей Индонезии на данный момент получили прививки против коронавируса.

В стране против коронавирусной инфекции используются вакцины Moderna, Pfizer и AstraZeneca.