В Индии загорелся пассажирский автобус: 25 погибших

МАХАРАШТА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Индии в результате аварии загорелся пассажирский автобус, погибли 25 человек. Инцидент произошел в районе Булдана в штате Махараштра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Как сообщили «Анадолу» источники в местных властях, по предварительной версии, водитель автобуса потерял управление.

В результате автобус с 33 пассажирами врезался в ограждение, вспыхнул пожар.

Погибли 25 человек, 8 получили ранения и доставлены в больницу.

Начато расследование в связи с инцидентом.