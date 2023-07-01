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    В Индии загорелся пассажирский автобус: 25 погибших

    1 Июля 2023, 17:21

    МАХАРАШТА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Индии в результате аварии загорелся пассажирский автобус, погибли 25 человек. Инцидент произошел в районе Булдана в штате Махараштра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Как сообщили «Анадолу» источники в местных властях, по предварительной версии, водитель автобуса потерял управление.

    В результате автобус с 33 пассажирами врезался в ограждение, вспыхнул пожар.

    Погибли 25 человек, 8 получили ранения и доставлены в больницу.

    Начато расследование в связи с инцидентом.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Индия Мировые новости
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