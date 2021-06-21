Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В Индии зафиксировано 20 случаев заражения новым вариантом местного штамма коронавируса

    21 Июня 2021, 08:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения Индии заявили, что вариант «Дельта плюс» в настоящее время вызывает интерес исследователей, однако пока не квалифицируется как «вызывающий опасения». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА ТАСС.

    Инфицированных новым вариантом, появившимся в результате мутаций штамма «Дельта», зафиксировали в четырех районах штата Махараштра, расположенных в центральной части Индии.

    В Индии общее число инфицированных коронавирусом за время эпидемии составило 29 881 965. Количество летальных исходов, связанных с инфекцией, в воскресенье достигло 386 713.

    Автор:

    Здравоохранение Индия Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    11 человек убиты в результате вспышки насилия в Индии
    Более 100 тысяч человек эвакуировали в Индии и Пакистане из-за мощного циклона
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге