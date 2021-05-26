В Индии высоко оценили гуманитарную помощь Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководство ряда индийских компаний направило в Посольство Казахстана в Нью-Дели письменные обращения, в которых выражается искренняя признательность за такое проявление солидарности и поддержки в это непростое для всего мира время. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Отмечается, что «медицинская помощь, доставленная из Казахстана 13 и 14 мая 2021 года, несомненно поможет сохранить жизни многих людей. Индийцы всегда будут помнить этот благородный жест».

В указанные дни в аэропорт Нью-Дели прибыли два казахстанских воздушных судна с грузом гуманитарной помощи общим весом около 40 тонн, который включал медицинские маски, респираторы, защитные костюмы и портативные аппараты искусственной вентиляции лёгких казахстанских компаний-производителей в сфере здравоохранения.

Напомним, что 4 мая 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил послание Премьер-министру Индии Нарендре Моди, в котором выразил «глубокую солидарность с индийским народом в связи с разрушительными последствиями COVID-19 в этой стране», а 7 мая поручил Правительству Казахстана оказать гуманитарную помощь индийской стороне.

Следует отметить, что Казахстан и Индию объединяют отношения стратегического партнерства в духе традиционной дружбы и взаимной симпатии между народами двух стран.