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    В Индии высоко оценили гуманитарную помощь Казахстана

    26 Мая 2021, 11:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководство ряда индийских компаний направило в Посольство Казахстана в Нью-Дели письменные обращения, в которых выражается искренняя признательность за такое проявление солидарности и поддержки в это непростое для всего мира время. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    Отмечается, что «медицинская помощь, доставленная из Казахстана 13 и 14 мая 2021 года, несомненно поможет сохранить жизни многих людей. Индийцы всегда будут помнить этот благородный жест».

    В указанные дни в аэропорт Нью-Дели прибыли два казахстанских воздушных судна с грузом гуманитарной помощи общим весом около 40 тонн, который включал медицинские маски, респираторы, защитные костюмы и портативные аппараты искусственной вентиляции лёгких казахстанских компаний-производителей в сфере здравоохранения.

    Напомним, что 4 мая 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил послание Премьер-министру Индии Нарендре Моди, в котором выразил «глубокую солидарность с индийским народом в связи с разрушительными последствиями COVID-19 в этой стране», а 7 мая поручил Правительству Казахстана оказать гуманитарную помощь индийской стороне.

    Следует отметить, что Казахстан и Индию объединяют отношения стратегического партнерства в духе традиционной дружбы и взаимной симпатии между народами двух стран.

    Автор:

    МИД РК Президент Казахстана Правительство РК Здравоохранение Индия Коронавирус в мире
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