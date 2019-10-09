В Индии продолжаются совместные учения «КазИнд-2019»

ПИТХОРАГАРХ. КАЗИНФОРМ - Совместные казахстанско-индийские учения «КазИнд-2019» продолжаются в Индии. В них принимают участие военнослужащие Регионального командования «Юг» Сухопутных войск Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Для отработки совместных задач в рамках учений было сформировано сводное международное подразделение. В его состав вошло равное количество военнослужащих двух стран.

«Непосредственное сближение способствует лучшему взаимопониманию между казахстанскими и индийскими военнослужащими, а также это позволяет ускорить выработку оперативной совместимости», – подчеркнул командир 111-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Индии генерал Мандэл.

По плану проведения учений первым делом его участники отработали свои задачи на полосе препятствий. Сначала полосу препятствий преодолели военнослужащие Индии. Потом свои силы на тренажерах проверили военнослужащие казахстанского мотострелкового батальона.

«Полоса препятствий на полигоне – это набор искусственно созданных различных конструкций, от простых до очень сложных. Нам предстояло не просто ознакомиться с ними, но и преодолеть, – прокомментировал начальник штаба войсковой части 42062 Регионального командования «Юг» капитан Кайыржан Текебаев. – С гордостью должен отметить, что наши парни бесстрашно залезали на скалодром, без заминок преодолевали канатную переправу и другие препятствия. В общем, действовали по всем правилам и продемонстрировали высокий боевой дух».

Более серьезное испытание ожидало участников учений в день отработки спуска по фалу (тросу) с зависшего над землей вертолета. Сначала военнослужащие осуществили спуск с высоты пять метров, потом – десять.

Заключительным и зачетным этапом стал спуск по фалу при зависании вертолета на 15 метрах от земли. Казахстанские военнослужащие успешно справились с этим заданием наравне с индийскими военнослужащими, имеющими достаточный опыт в выполнении этого упражнения.

Отработав этап скорейшей доставки личного состава в район боевого предназначения, сводная тактическая группа приступила к выполнению элементов при проведении антитеррористической операции. Для этого были использованы специальные строения, имитирующие школу, которую, по замыслу тренировки, захватили незаконные вооруженные формирования. От участников учения требовалось провести операцию по уничтожению боевиков с максимальной эффективностью и минимальными потерями, как в своих рядах, так и среди мирного населения.

Совместные казахстанско-индийские учения «КазИнд-2019» продолжатся отработкой элементов и завершатся комплексным проведением всех этапов в форме розыгрыша тактических эпизодов в соответствии с замыслом учения.

Напомним, учения «Каз-Инд-2019» начались 3 октября и продлятся до 16 октября. Учения проводятся на полигоне близ города Питхорагарха, в 500 километрах от Дели.

Совместные учения проводятся в рамках реализации Плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Индии. Темой учений является отработка новых методов ведения контртеррористических операций.