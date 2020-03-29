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    В Индии под карантин попала 1/6 населения Земли

    29 Марта 2020, 16:00

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Власти Индии объявили жителям страны с населением 1,3 млрд человек о введении трехнедельного карантина всего за четыре часа до его начала. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

    По официальным данным, коронавирусом в Индии заражены около 900 человек.

    Однако специалисты опасаются, что настоящая цифра может быть значительно выше. В стране было зарегистрировано 20 смертей пациентов с COVID-19.

    Тем не менее, сохраняется опасность, что вспышка коронавируса в одной из самых густонаселенных стран мира может обернуться катастрофой.

    Новые меры предусматривают полный запрет на выход из дома. Все заведения, в работе которых нет острой необходимости, закрыты, почти все общественные собрания запрещены.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Индия
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