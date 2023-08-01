В Индии мусорщицы сорвали джекпот в 100 млн рупий в местную лотерею

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Индии 11 женщин, собирающих мусор, сорвали джекпот в 100 миллионов рупий (1,2 миллиона долларов), купив вскладчину лотерейный билет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Счастливицы узнали о выигрыше на прошлой неделе.

Женщины являются частью группы, которая занимается сбором небиоразлагаемых отходов в домах в городе Парапанангади в районе Малаппурам штата Керала.

Обычно их дневной заработок составляет около 250 рупий, и они еле сводят концы с концами. Большинство из них занимали деньги и брали кредиты на образование своих детей и другие расходы.

Вот почему они время от времени объединяли усилия, чтобы купить лотерейный билет.

«Мы договорились, что если что-нибудь выиграем, то разделим выигрыш поровну», — говорит одна из победительниц лотереи. - Мы не ожидали, что выиграем такую огромную сумму денег!»

О выигрыше женщины узнали только через день после розыгрыша, когда одна из них попросила мужа проверить результаты.

Одна из победительниц говорит, что не может поверить, что они сорвали джекпот. «Удача никогда не была на моей стороне,» — говорит она. Ее дом был смыт разрушительными наводнениями, обрушившимися на Кералу в 2018 году. Теперь она планирует построить дом и выплатить долги.

У других женщин в группе тоже есть подобные истории, которыми они могут поделиться.

Одна из женщин в прошлом году потеряла мужа из-за почечной недостаточности. Семья не могла позволить себе деньги на трансплантацию.

Другая говорит, что за ночь до их выигрыша в лотерею ее семья беспокоилась об их будущем. Ее муж, строитель, изо всех сил пытался найти работу из-за проливных дождей в штате. Супруги рады, что теперь они могут тратить деньги на учебу дочери.

Третья женщина беспокоилась о том, как она будет платить за операцию своей дочери.

После уплаты государственных налогов победительницы получат 63 миллиона рупий.

Помимо сбора мусора, женщины также помогают строить общественные туалеты и устанавливать оборудование для утилизации отходов.

Что интересно, они вовсе не собираются бросать свою работу, так как именно этот коллектив принес им удачу.