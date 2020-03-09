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    В Индии коронавирус впервые диагностирован у ребенка

    9 Марта 2020, 14:59

    НЬЮ ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – В индийском штате Керала медики диагностировали коронавирус у трехлетнего ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NDTV.

    Это первый случай заражения коронавирусом, обнаруженный у ребенка в Индии.

    Мальчик из штата Керала вместе с родителями путешествовал по Италии и вернулся в Индию в прошлую субботу. Вскоре после приземления семья прошла термический осмотр в аэропорту Кочи. Родители и мальчик содержалась на карантине в местной больнице, где у ребенка развились симптомы и, в конечном итоге, был обнаружен положительный результат на инфекцию.

    Помимо этого случая, у 63-летней женщины, которая недавно побывала в Иране, также обнаружен коронавирус. Ее случай стал первым подтвержденным случаем заражения вирусом нового типа на территории Джамму и Кашмира.

    На сегодняшний день в Индии зарегистрировано 43 случая заражения COVID-19. По сообщениям представителей Министерства здравоохранения Индии, о еще одном новом случае сообщалось также из Дели и Уттар-Прадеша.

    Между тем, Катар временно запретил въезд путешественникам из 14 стран, включая Индию, в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса.

    Коронавирусом уже инфицированы более 100 тысяч людей в более чем 100 странах. Более 3 тысяч человек стали жертвами COVID-19.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Индия
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