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    В Индии дан старт мероприятиям, посвященным 1150-летию аль-Фараби

    18 Февраля 2020, 17:35

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Индии дан старт мероприятиям, посвященным 1150-летию аль-Фараби. Казахский национальный унивеситет имени аль-Фараби при поддержке Посольства Республики Казахстан в Индии и Университета имени Джавахарлала Неру провел в городе Нью-Дели круглый стол, посвященный 1150-летнему юбилею Абу Насра аль-Фараби.

    В мероприятии приняли участие посол РК в Индии Ерлан Алимбаев, ученые КазНУ и университетов Дели, представители дипломатических миссий и научной общественности стран Центральной Азии.

    Открывая встречу, посол Казахстана в Индии Ерлан Алимбаев подчеркнул, что юбилей аль-Фараби включен в календарь памятных дат и событий ЮНЕСКО, и его празднование придаст мощный импульс изучению и осмыслению всемирного наследия «Второго учителя» человечества. Сегодня имя мыслителя Великой степи живо интересует ученых разных стран, в том числе и Индии. Проведение такого рода мероприятий на высоком международном уровне способствует популяризации творческого наследия аль-Фараби и казахской истории.

    «Совсем недавно КазНУ открыл в Дели дом-музей аль-Фараби, который стал знаковым местом притяжения ученых и общественности. Следует отметить, что юбилей аль-Фараби отмечается в мировом масштабе, и КазНУ проводит мероприятия на разных площадках при поддержке ОИС, ИСЕСКО, ТЮРКСОЙ и других международных организаций», - отметил проректор КазНУ Мехмет Арслан.

    В ходе круглого стола делегация КазНУ выступила с научными докладами и презентациями о жизни и трудах аль-Фараби, значимости его наследия в современное время. Также была представлена разработанная на основе идей мыслителя модель университета нового поколения «Университет 4.0», включающая духовно-нравственную и научно-технологическую платформы.

    Выступавшие на мероприятии представители академических кругов, руководители научных центров и институтов Индии также отметили значимость наследия Абу Насра аль-Фараби и подчеркнули важность подобных событий для сближения культур двух дружественных стран.

    Во время визита в Индию делегация ведущего казахстанского вуза приняла участие в работе всемирного саммита «INBUSH ERA-2020», который состоялся в Университете Амити (г. Нойда) и собравшего представителей из более чем 100 стран. В рамках саммита был подписан меморандум о сотрудничестве и достигнута договоренность о создании центра аль-Фараби в университете Амити и представительства этого индийского вуза в КазНУ.

    Отметим, 29 января в Казахстане был официально дан старт празднованию 1150-летия аль-Фараби.

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    Образование Культура История Казахстана Индия аль-Фараби
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