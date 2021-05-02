В Индии более 400 тысяч человек заболели Covid-19 за сутки

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индия продолжает устанавливать новые рекорды по суточному приросту числа заражений Covid-19 - за последние сутки в стране зарегистрировали более 400 тыс. новых заразившихся. Ночью в коронавирусном отделении одной из больниц на западе Индии вспыхнул пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Нехватка вакцины

Как сообщает Минздрав Индии, за последние сутки в стране выявлено 401 993 новых инфицированных, а общее число подтвержденных случаев Covid-19 с начала пандемии превысило 19 млн. Число умерших от коронавируса за 24 часа выросло на 3,5 тыс. до 211,8 тыс. человек. При этом уже десятый день подряд ежесуточно фиксируется более 300 тыс. заболевших.

До сегодняшнего дня прививку от коронавируса в Индии могли получить только медики и люди старше 45 лет. С 1 мая в стране должна начаться вакцинация населения в возрасте 18-45 лет, но власти ряда штатов предупредили, что доз вакцины не хватает.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал попросил людей не стоять в очередях на вакцинацию, поскольку индийская столица еще не получила необходимое количество препаратов. «Мы призываем вас не переполнять центры вакцинации в ближайшие несколько дней. Множество людей по всей стране записались на прививки, но мы не получили вакцин. Мы находимся в постоянном контакте с компаниями и надеемся получить препараты через день или два», - заявил он.

Программа вакцинации началась в Индии 16 января и ставит своей целью к июлю охватить 250 млн человек. По данным Минздрава, одну дозу вакцины от коронавируса к настоящему моменту получили 154 млн жителей Индии, что составляет примерно 11,5% населения страны.

По мнению ученого из Мичиганского университета Бхрамара Мукерджи, чтобы выполнить поставленную властями Индии задачу, ежедневно вакцину от коронавируса должны получать около 10 млн жителей, а не около трех, как это происходит сейчас.

Помимо нехватки вакцин, Индия продолжает испытывать дефицит кислорода и мест в больницах.

Кроме того, в ночь на субботу в больнице города Бхаруч в штате Гуджарат на западе Индии вспыхнул пожар. Как сообщил представитель местной полиции Раджендрасинх Чудасама, возгорание началось в отделении интенсивной терапии для больных Covid-19 из-за короткого замыкания.

По последним данным, в результате пожара погибли 18 человек, сообщает индийская газета «Хиндустан таймс». По данным полиции, сразу после пожара было подтверждено 12 смертей, но к утру их число увеличилось. Первые 12 погибших - это пациенты, проходившие лечение в коронавирусном отделении, уточнили в полиции. По данным агентства Франс пресс, в результате пожара погибли 16 пациентов и две медсестры.

Пожар был потушен в течение часа. Около 50 пациентов больницы из огня вытащили местные жители и пожарные.