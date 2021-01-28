В Индексе восприятия коррупции Казахстан поднялся на 19 позиций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 28 января 2021 года, глобальное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Общественного фонда «Транспаренси Казахстан».

В этом году основной темой глобального исследования определено подрывное влияние коррупции на системы здравоохранения и усугубление нарушений демократических принципов стран на фоне пандемии COVID-19.

По итогам 2020 года Казахстан набрал 38 баллов и занял 94 позицию, разделив ее с Бразилией, Эфиопией, Перу, Сербией, Шри-Ланкой, Суринамом и Танзанией.

Казахстан, как и ранее, оценивался на основе 9 источников. Эксперты четырех рейтинговых агентств повысили оценку принимаемых антикоррупционных мер, остальные пять – сохранили оценки на уровне предыдущего года.

Странами лидерами стали Дания и Новая Зеландия набрав по 88 баллов. Сирия, Сомали и Южный Судан занимают последние строчки с результатами 14, 12 и 12 баллов соответственно.

В региональном разрезе лучшими оказались страны Западной Европы, в них средний бал уровня восприятия коррупции составил 66 баллов. Регионы с наименьшим количеством баллов — Африка к югу от Сахары (32) и Восточная Европа и Центральная Азия (36). Казахстан оценивался в группе стран ECA (Европа и Центральная Азия).

В регионе Восточная Европа и Центральная Азия оценивалось 19 стран. Лидерами стали: Грузия – 56 баллов, Армения – 49 баллов, Беларусь – 47 баллов, Черногория – 45 баллов, Турция – 40 баллов, Казахстан – 38 баллов и Сербия – 38 баллов.

В Центральной Азии лидером остается Казахстан – 38 баллов, 94 место.

Трансперенси Интернешнл является глобальной гражданской организацией, ведущей борьбу с коррупцией более 25 лет.

С момента своего создания в 1995 году Индекс восприятия коррупции стал ведущим глобальным показателем коррупции в государственном секторе. Опираясь на 13 видов опросов бизнесменов и экспертных оценок, эксперты TI оценили, насколько страны подвержены коррупции по шкале от нуля до 100, где ноль – уровень коррупции высокий, 100 — низкий. По итогам 20220 года оценку восприятия коррупции в государственном секторе прошли 180 государств.



