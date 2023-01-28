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    В Иерусалиме задержали родителей исполнителя теракта возле синагоги

    28 Января 2023, 14:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Армия обороны Израиля задержала родителей террориста, который устроил стрельбу у синагоги в квартале Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Jerusalem Post.

    «Силы Армии обороны Израиля арестовали родителей террориста и окружили его дом в Восточном Иерусалиме спустя несколько часов после стрельбы», - говорится в сообщении издания.

    Позже в полиции сообщили о задержании 42 человек в связи с терактом у синагоги.

    Ранее сообщалось, что 7 человек убиты и 10 получили ранения в результате стрельбы у синагоги в квартале Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. По уточненным данным, 21-летний террорист действовал в одиночку, его ликвидировали.

    Злоумышленник являлся членом военизированного крыла радикальной группировки ХАМАС, которая объявила это нападение актом мести за убийство палестинцев.

    Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Мировые новости Израиль
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