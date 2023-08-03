В Хургаде создадут музей под водой

ХУРГАДА. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Музей предложит туристам три альтернативных места для дайвинга и снорклинга в Хургаде в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и заповедников Красного моря. Также он совместит в себе две цели — развлечь туристов, обеспечив их безопасность, и сохранить естественные коралловые рифы Красного моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

«Музей у берегов провинции Красное море предназначен для уменьшения нагрузки на естественные коралловые рифы и создания новых коралловых рифов, а также незабываемых впечатлений, сочетающих в себе очарование истории и красоту природы», - заявил глава курортной провинции.

Новыми достопримечательностями, привлекающими туристов, станут специально для этого затопленные транспортные средства. В музее, как обещают египетские чиновники, туристы «могут обнаружить спрятанные сокровища и морских существ, которых они привлекут». Всего будет погружено на дно моря 15 единиц техники в трёх местах — Шааб-эс-Сакала, Урук-эт-Тавиль и Арг-Джама в Магавише, что позволит создать новые места для дайвинга в Хургаде.

Открытие музея планируется уже в следующий четверг.