В ходе нападения на рудник в Акмолинской области погиб охранник

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе нападения на рудник «Жолымбет» АО «ГМК Казахалтын» погиб охранник. Подробности завязавшегося конфликта между охраной и нападавшими рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе АО «ГМК «Казахалтын».

По информации ведомства, 27 июля 2018 года около 4 утра порядка 20-25 неизвестных проникли на охраняемый ТОО «Азия Қорғау» объект АО «ГМК «Казахалтын» для хищения золотосодержащих материалов.

«Как показало медицинское освидетельствование, все нападавшие были в нетрезвом состоянии. После проникновения на территорию группу злоумышленников обнаружили и попытались задержать сотрудники охранной организации (мониторинговая группа), нападавшие оказали сопротивление, угрожали огнестрельным оружием и избивали сотрудников ТОО «Азия Қорғау», пользуясь численным преимуществом», - рассказали в ведомстве.

Как было отмечено, по прибытии подкрепления со стороны департамента корпоративной безопасности АО «ГМК «Казахалтын» неизвестные лица начали забрасывать автомашину сотрудников камнями и избили находившихся в ней людей, угрожая физической расправой при помощи гладкоствольного огнестрельного оружия.

«В целях сохранения собственной жизни и жизней находившихся в автомашине людей водитель УАЗ предпринял попытку покинуть место происшествия на автомобиле, но нападавшие через разбитое стекло вырывали руль и ограничили зону видимости, тем самым став причиной нанесения травм одному из злоумышленников. По имеющейся информации, пострадавший в настоящий момент вышел из тяжелого состояния и будет продолжать лечение», - рассказали в пресс-службе общества.

Как добавили в ведомстве, вторая группа неизвестных снесла металлические ворота рудника автомашиной марки «Mercedes-Benz» и ворвалась в общежитие рудника, в котором находились сотрудники охранной фирмы и департамента корпоративной безопасности «Казахалтына». Нападавшие нанесли им телесные повреждения различной степени тяжести и угрожали огнестрельным оружием. 12 человек из числа нападавших были задержаны и переданы в ПОП поселка Жолымбет для проведения следственных мероприятий.

«Со своей стороны, АО «ГМК «Казахалтын» оказывает необходимую помощь пострадавшим сотрудникам ДКБ и ТОО «Азия Қорғау», а также инициирует независимое расследование по поиску и установлению лиц, причастных к нападению. Также с прискорбием сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник «Азия Қорғау» и выражаем от лица АО «ГМК «Казахалтын» искренние соболезнования родным и близким», - прокомментировали ситуацию в руководстве «Казахалтына».

Добавим, на сегодняшний день АО «ГМК «Казахалтын» и ТОО «Азия Қорғау» проводят соответствующую экспертизу для оценки масштаба нанесенного физического, морального и материального вреда.

Ранее сообщалось, что по факту хулиганских действий со стороны группы молодых людей, проникших на территорию «Казахалтына», расположенного в поселке Жолымбет, возбуждено досудебное производство по статье «Хулиганство» УК РК. По факту наезда на служебной автомашине представителем охранной фирмы на участников конфликта возбуждено досудебное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РК.

Фото:express-k.kz