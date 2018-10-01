Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 10 °С
Алматы: 14 °С
USD 372.27 EUR 427.18
RUB 5.57 CNY 53.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В хлебе пытался пронести телефон в тюрьму шымкентец

9 Октября 2018 19:35 138
Поделиться:
В хлебе пытался пронести телефон в тюрьму шымкентец

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Родственник заключенного в Шымкенте пытался пронести с собой телефон, спрятанный в хлебе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Уволившегося павлодарского чиновника в тот же день назначили на другой руководящий пост
Свыше 19 тыс нарушений требований промышленной безопасности выявили в Казахстане Медики без допуска работали с наркотическими средствами в Кокшетау

Запрещенное средство связи обнаружили во время проверки еды, привезенной для заключенного.

По словам исполняющего обязанности руководителя исправительного учреждения ИЧ 167/3 для женщин Сапаргали Жумагалиева, родственник подсудимого пришел на непродолжительную встречу. Во ходе проверки его вещей сотрудники тюрьмы разрезали хлеб. В тот момент вместе с телефоном были найдены зарядное устройство и SIM-карта. Все запрещенные к проносу вещи были конфискованы.

В отношении гражданина ведется расследование. Сотрудники исправительного учреждения направили дело в Аль-Фарабийский районный суд города Шымкента для принятия предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РК мер. 

Отметим, аналогичный случай произошел 2 месяца назад. Тогда родственник подсудимого спрятал телефон в вареную курицу. Запрещенный предмет был извлечен сотрудниками тюрьмы.

 

Автор: Айнұр Ақбаева

Перевод: Сабина Біржанқызы

 

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Силовые структуры, Шымкент, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив