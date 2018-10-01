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20:05 259
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19:06 305
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В хлебе пытался пронести телефон в тюрьму шымкентец
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Родственник заключенного в Шымкенте пытался пронести с собой телефон, спрятанный в хлебе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Запрещенное средство связи обнаружили во время проверки еды, привезенной для заключенного.
По словам исполняющего обязанности руководителя исправительного учреждения ИЧ 167/3 для женщин Сапаргали Жумагалиева, родственник подсудимого пришел на непродолжительную встречу. Во ходе проверки его вещей сотрудники тюрьмы разрезали хлеб. В тот момент вместе с телефоном были найдены зарядное устройство и SIM-карта. Все запрещенные к проносу вещи были конфискованы.
В отношении гражданина ведется расследование. Сотрудники исправительного учреждения направили дело в Аль-Фарабийский районный суд города Шымкента для принятия предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РК мер.
Отметим, аналогичный случай произошел 2 месяца назад. Тогда родственник подсудимого спрятал телефон в вареную курицу. Запрещенный предмет был извлечен сотрудниками тюрьмы.
Автор: Айнұр Ақбаева
Перевод: Сабина Біржанқызы
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