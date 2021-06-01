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    В хижинах для туристов в горах Алматы будет Wi-Fi, аптечка и продуктовый набор

    1 Июня 2021, 13:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Информацию о строительстве 15 хижин для туристов в горах Алматы на площадке региональной службы коммуникаций озвучила руководитель управления туризма Сабина Аманкелді, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В хижинах для укрытия туристов в горах близ Алматы можно будет воспользоваться Wi-Fi, зарядить телефон, получить аптечку и продуктовый набор.

    По данным Сабины Аманкелді, за последние 3 года в горные ущелья, прилегающие к мегаполису, все чащи стали приезжать жители и гости города. Интерес к горному туризму стал возрастать особенно в период пандемии.

    Излюбленным местом считается Иле-Алатауский национальный парк в горах Заилийского Алатау. К примеру, только в апреле и мае Нацпарк посетили более 77 тысяч человек. При этом с начала 2021 года специалистами оперативно-спасательного отряда в горах были спасены 26 человек.

    «По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева был проработан план по созданию необходимых условий для безопасного и комфортного отдыха жителей и гостей Алматы. На отдаленных узловых участках горных маршрутов до конца лета будет построено 15 хижин для укрытия туристов. Сегодня идут подготовительные работы. Также будет установлено 10 радиорелейных мачт с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды», - сообщила Сабина Аманкелді.

    К слову, в горных хижинах туристы смогут переночевать, согреться во время непогоды. Здесь также будет находиться аварийный комплект первой помощи (аптечка, карты маршрутов, станция зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор).

    В хижинах будут установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей. Мачты оснащены функцией раздачи Wi-Fi.

    «В настоящее время совместно с горным сообществом прорабатываются локации в следующих ущельях: средний и левый Талгар, Кимасар, Туюк-Су, Верхний Горельник, Большое Алматинское ущелье, Шукур и Проходное», - сообщила Сабина Аманкелді.

    В целом ведется работа по созданию единой системы туристской навигации и запуска приложения в виде смарт-навигатора Tau Go для походов в горы, который будет интегрирован с базой ДЧС.

    В Малом и Большом Алматинском ущельях будет круглосуточно дежурить отряд горных спасателей, а также организована вертолетная площадка в ущелье Туюк-су.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Туризм Безопасность Общество
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