В хищении свыше 225 млн тенге подозревается бухгалтер ТОО «Темиржолсу-Мангыстау»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупных размерах задержан бывший главный бухгалтер ТОО «Теміржолсу-Маңғыстау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Сотрудниками Департамента АФМ по Мангистауской области установлено, что бывший главный бухгалтер предприятия, являясь работником квазигосударственного сектора, в период с декабря 2021 года по май 2023 года под предлогом оплаты налогов, последовательных взносов недостоверных сумм в платежные поручения перечисления средств Товарищества денежных средств на банковский счет физических лиц , от находящихся в последующем получении их обратно. Незаконно присвоенные средства предприятия он получил на свои личные нужды . В результате преступных действий главного бухгалтера материальный ущерб в особо крупном размере составил свыше 225 млн тенге. Следственные мероприятия продолжаются.