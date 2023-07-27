В хищении более 1,5 млрд тенге в сфере АПК подозревают группу в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге. Напомним, организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица.

Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы.

Установлено более 50 крестьянских хозяйств, вовлечённых членами ОПГ в свою преступную деятельность. Зарегистрировано семнадцать уголовных дел - по фактам хищения путем мошенничества, создания и руководства организованной преступной группой.

У членов группы обнаружено в банковских ячейках и на счетах денежные средства в иностранной и национальной валюте на сумму свыше 3 млн долларов США.

В ходе предварительного следствия руководители КХ дали признательные показания и добровольно возвратили в государственный бюджет более 62 млн тенге.

Под стражу взяты 5 активных членов ОПГ.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.