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    В хищении 700 млн тенге подозреваются должностные лица в Акмолинской области

    30 Октября 2020, 09:35

    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О факте хищения бюджетных средств при строительстве подстанции в Акмолинской области сообщает Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками Департамента экономических расследований по Акмолинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках досудебного расследования по факту хищения бюджетных средств на сумму 700 млн тенге при строительстве подстанции задержана группа лиц во главе с руководителями районного отдела акимата Акмолинской области», - говорится в сообщении.

    В настоящее время проводятся следственные действия.

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    Акмолинская область Коррупция
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