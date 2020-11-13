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    В хищении 5,4 млрд тенге подозревается экс-руководство TengriBank

    13 Ноября 2020, 10:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственной следственно-оперативной группой под руководством Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере» в отношении бывшего топ-менеджмента АО «TengriBank» о хищениях денежных средств банка на сумму свыше 5,4 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КФМ МФ РК.

    9 ноября текущего года следственным судом города Алматы санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев в отношении: бывшего заместителя председателя правления Банка Ильясова Бахтияра Абдинуровича; бывшего заместителя директора Алматинского филиала Банка Жадыкова Асета Урисбаевича; руководителя одной из подконтрольных им компании Жилкибаевой Назгуль Маманшаловны (по поддельным документам получила заведомо

    безвозвратный кредит в размере 3 млн долларов США).

    Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.



    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Банки Алматы Суды
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