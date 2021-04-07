В Хатае открыли парк ТЮРКСОЙ

ХАТАЙ. КАЗИНФОРМ - Состоялась церемония торжественного открытия Парка ТЮРКСОЙ, строительство которого было завершено в районе Эрзин турецкого города Хатай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТЮРКСОЙ.

В мероприятии, начавшегося с исполнения национальных гимнов и поднятия государственных флагов тюркских стран, приняли участие генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, мэр Хатая доцент, доктор Лютфю Саваш, губернатор Эрзинского района Осман Демир, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, посол Кыргызской Республики в Турции Кубанычбек Омуралиев, посол Узбекистана в Турции Алишер Агзамходжаев, посол Туркменистана в Турции Ишанкули Аманлыев и советник посольства Казахстана в Турции Асхат Даутов.

На открытии, приуроченном к 30-летию независимости тюркских республик, участники сделали ударение на единении в языке, помыслах и труде в тюркском мире.

Выступая на церемонии открытия, генсек ТЮРКСОЙ Касеинов сказал следующее: «Присвоение в 30-ю годовщину нашей независимости подобному парку на территории Хатая имени ТЮРКСОЙ - это яркий показатель нашего братства. Для нас большая честь, что название ТЮРКСОЙ присвоено парку в Хатае, на территории которого увековечены имена ткаих выдающихся деятелей тюркской литературы, как Низами Гянджеви, Мухтар Авезов, Чингиз Айтматов, Алишер Навои, Юнус Эмре и Махтумкули Фираги. Работа, проделанная господином Лютфю Савашем в рамках подготовки к EXPO, являются источником гордости для нашей организации. Хочу выразить благодарность от имени тюркского мира».

«Сегодня очень важный день как для нашего Хатая, так и для тюркского мира. Мы открываем наш парк, где увековечены имена наших великих тюркских мыслителей, которые объединяют нас и укрепляют наше братство. Для нас очень важно прочувствовать братство всем сообща в 30-ю годовщину независимости тюркских республик. И важно также то, что мы свободно смотрим на мир под флагами наших стран», - заявил Лютфю Саваш.

Посол Азербайджана Хазар Ибрагим отметил, что чувствует себя хозяином, а не гостем в Хатае, и заявил, что такие проекты между братскими странами укрепляют основы единства и братства. Посол также выразил свое чувство глубокого удовлетворения в связи с фактом присутствия барельефа великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, 880-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Посол Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев заявил, что испытывает чувство удовлетворения от пребывания в Хатае, и подчеркнул, что такая совместная деятельность и предпринятые шаги будут способствовать развитию сотрудничества между тюркскими странами.

Посол Узбекистана Алишер Агзамходжаев выразил благодарность народу Хатая и поблагодарил всех, кто внес вклад в строительство этого парка. Посол также заявил, что в регионе проживает много граждан узбекского происхождения, которые сохраняют свою культуру и традиции.

Посол Туркменистана Ишанкули Аманлыев сказал: «Я очень рад находиться в Хатае, который включает в себя десятки цивилизаций. Для нас очень важно, что здесь открыт парк ТЮРКСОЙ. Открытие парка является признаком развития отношений между тюркоязычными странами» и подобно своим коллегам подчеркнул единство, солидарность и братство.

После протокольной части выступил традиционный оркестр Мехтеран мэрии Хатая исполнил любимые турецкие гимны и марши. Концерт вызвал бурные аплодисменты любителей искусства.

После выступления оркестра Мехтеран состоялось чтение молитвы с благопожеланиями перед открытием Парка ТЮРКСОЙ.

В ходе мероприятия не были забыты традиции всеобщего праздника тюркского мира - Невруза. В начале традиционного нового года были совершены древние обряды Невруза, который считается предвестником весны, такие как ковка железа на наковальне и прыжки через горящий праздничный костер.

Состоялась посадка оливковых деревьев, в связи с чем Лютфю Саваш отметил, что данное событие имеет символическое значение и пожелал долголетия и развития братству, сотрудничеству и единству стран тюркского мира, как посаженные молодые оливковые саженцы.

В Хатае также прошла организованная ТЮРКСОЙ фотовыставка, посвященная 30-летию независимости тюркских республик.



