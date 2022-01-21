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В Грузии зафиксирован новый суточный максимум заражений коронавирусом

21 Января 2022 15:18
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В Грузии зафиксирован новый суточный максимум заражений коронавирусом

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ – Число случаев заражения коронавирусом в Грузии за прошедшие сутки увеличилось на 8 767, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Новости-Грузия.

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Специалисты предупреждали, что в связи с распространением омикрон-штамма и слабого контроля ковид-регуляций, после новогодних праздников число заражений резко вырастет. Прежний максимум по количеству выявленных за сутки фактов инфицирования был зафиксирован 19 января и составлял 8 728.

Сегодняшние данные получены на основании проведения более 56,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 15,55%, за две недели – 11,39%, за семь дней – 12,76%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 1 030 710.

Около 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 5 052. В Аджарии выявили 851 случай заражения, в Имерети – 861, в Шида-Картли – 538, в Самегрело и Земо-Сванети – 334, в Квемо-Картли – 351, в Кахети – 277, в Гурии – 119, в Мцхета-Мтианети – 176, в Самцхе-Джавахети – 165, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 43.

От ковида умерли еще 49 пациентов, что также является максимальным значением за более чем две недели. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 631.

Выздоровели 5 173 человека, их общее число выросло до 951 428.

На данный момент в Грузии 64 625 активных случаев коронавируса. Из них 4 342 (около 7% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 992 пациентов тяжелое, 286 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 895 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 58 388 лечатся на дому.

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#Грузия   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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