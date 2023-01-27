В Грузии начнется массовое производство военных дронов

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – В Грузии в апреле начнется серийное производство разведывательных и боевых беспилотников грузино-польского производства. Об этом сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Agenda.ge.

В пятницу на полигоне «Крцаниси» Министерства обороны Грузии провело тестовые полеты первых образцов беспилотных летательных аппаратов, произведенных недавно грузино-польским оборонным предприятием Delta WB.

Дроны FlyEye и Warmate были продемонстрированы польскими и грузинскими специалистами премьер-министру Ираклию Гарибашвили, сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны Грузии, FlyEye был разработан для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах в сложных метеорологических и радиоэлектронных боевых условиях и предназначен в качестве средства разведки для координации артиллерийских ударов.

Что касается Warmate, этот боевой дрон представляет собой аппарат, способный поражать цели различными типами боеголовок с высокой точностью. Он используется польской армией, а также другими армиями стран НАТО.

Delta WB была создана как совместное предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов в Грузии с целью усиления внутреннего производства и модернизации передовой военной техники. Компания состоит из объединения польской компании WB Electronics и грузинского военного научно-технического центра Delta.

В настоящее время компания занимается техническим обслуживанием сборочной линии двух типов БПЛА. По заверениям производителей ожидается, что в ближайшее время они приступят к массовому производству и смогут изготавливать в год до полутора тысяч дронов.



Фото: пресс-служба администрации Правительства Грузии

