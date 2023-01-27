Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Грузии начнется массовое производство военных дронов

    27 Января 2023, 19:44

    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – В Грузии в апреле начнется серийное производство разведывательных и боевых беспилотников грузино-польского производства. Об этом сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Agenda.ge.

    В пятницу на полигоне «Крцаниси» Министерства обороны Грузии провело тестовые полеты первых образцов беспилотных летательных аппаратов, произведенных недавно грузино-польским оборонным предприятием Delta WB.

    Дроны FlyEye и Warmate были продемонстрированы польскими и грузинскими специалистами премьер-министру Ираклию Гарибашвили, сообщили в оборонном ведомстве.

    По данным Минобороны Грузии, FlyEye был разработан для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах в сложных метеорологических и радиоэлектронных боевых условиях и предназначен в качестве средства разведки для координации артиллерийских ударов.

    Что касается Warmate, этот боевой дрон представляет собой аппарат, способный поражать цели различными типами боеголовок с высокой точностью. Он используется польской армией, а также другими армиями стран НАТО.

    Delta WB была создана как совместное предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов в Грузии с целью усиления внутреннего производства и модернизации передовой военной техники. Компания состоит из объединения польской компании WB Electronics и грузинского военного научно-технического центра Delta.

    В настоящее время компания занимается техническим обслуживанием сборочной линии двух типов БПЛА. По заверениям производителей ожидается, что в ближайшее время они приступят к массовому производству и смогут изготавливать в год до полутора тысяч дронов.


    Фото: пресс-служба администрации Правительства Грузии

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Грузия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    ЧП в Новой Зеландии: проливные дожди обрушились на Окленд
    Алихан Смаилов дал старт работе нового завода в Шымкенте
    Ежегодно теряем 200 человек на производстве – профсоюзы РК
    Мавзолеи Ясави и Айша-Биби презентованы на фотовыставке в стамбульском дворце
    Популярное
    1 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
    2 Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау
    3 Со смогом в Алматы будут бороться с помощью ветра
    4 Законопроекты, разрабатываемые по поручению Президента, должны быть приняты своевременно – Маулен Ашимбаев
    5 Екатерина Шульман стала профессором КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева
    Новости партнеров