В группе террористов во время беспорядков в Алматы работали снайперы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В группе террористов во время беспорядков в Алматы работали снайперы. Об этом сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В группе террористов работали также снайперы, которые вели прицельный огонь по департаменту полиции с крыши высотного здания. Всю ночь здание обстреливалось, закидывалось бутылками с зажигательной смесью, таранилось транспортными средствами», - отметил Канат Таймерденов.

Ранее он рассказал, в какой момент к мирным митингующим начали присоединяться террористы.

Было отмечено, что это произошло 4 января.

«Так называемые протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - сказал Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.

Также он рассказал, как террористы пытались захватить здание департамента полиции Алматы.