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    В государственную собственность перешёл аэропорт Балхаша

    21 Июля 2021, 16:03

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Балхашская воздушная гавань принята в коммунальную собственность местного акимата. Передача новому собственнику состоялась по договору дарения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В числе переданных объектов здание аэровокзала, рулёжная дорожка и перрон. После полного обновления аэропорт сможет принимать большие самолёты.

    Корпорация «Казахмыс» представила проектно-сметную документацию с заключением экспертизы. Проект касается здания аэропорта, перрона и рулёжной дорожки, а также строительства помещения для службы специального транспорта.

    Необходимая сумма определена. Планируется, что в 2022 году средства будут выделены из республиканского бюджета. Оформление заявки начнётся уже в этом году.

    После полного перезапуска в Балхаш смогут прилетать большие самолеты 1-го и 2-го классов (Boeing, Airbus и другие). У них будет возможность совершать рейсы круглый год и в любое время суток.

    Во время ремонта аэропорт будет функционировать в штатном режиме.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Туризм Транспорт
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