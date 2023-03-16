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    В городе Каратау исчезли крышки от канализационных люков

    16 Марта 2023, 14:31

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Кража канализационных люков продолжает оставаться серьезной проблемой в Жамбылской области. Инцидент с кражей значительного числа люков произошел в городе Каратау Таласского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «14 марта обнаружилось, что по городу Каратау украли более 30 канализационных люков, - рассказала корреспонеднту МИА «Казинформ» жительница города горняков Мария Садубаева. - Возле детского сада, возле школы, где бегают дети, рядом ездят машины. Люки были и на тротуарах, и на трассах, теперь в такие открытые «ловушки» попадают и пешеходы, и машины. Ни пройти, ни проехать спокойно невозможно. Особенно ночью не видно, можно и ноги сломать».

    В акимате города Каратау собщили, что по обращениям жителей города проведено обследование систем водоснабжения и канализации города.

    «Выявлено, что похищены металлические и полимерные крышки водозаборных колодцев и канализационных систем, расположенных вдоль нескольких улиц. Было направлено отношение в компетентные органы для проведения проверки и принятия соответствующих мер», - говорится в сообщении ведомства.



    По мнению жамбылского блогера Жанары Ажигуловой, подобная ситуация с похищением люков может быть спровоцирована не только лишь намерением сдать люки в пункты сбора металлолома ради наживы.

    «Известно, что для закупа крышек для канализационных люков проводятся конкурсы государственных закупок. Получается, что исчезновение люков весьма выгодно поставщикам и заказчикам», - считает она.

    Сегодня на балансе коммунальных учреждений населенных пунктов региона находятся тысячи ирригационных колодцев, люки от которых регулярно пропадают. При этом ежегодный закуп крышек наносит серьезный ущерб местному бюджету и бюджетам коммунальных предприятий.




    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ЖКХ Происшествия Акимат
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