Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    В городе Арысь установлена мемориальная доска «Қазақ еліне алғыс»

    9 Июня 2021, 18:36

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Арыси состоялось торжественное открытие мемориальной доски «Қазақ еліне алғыс». В знак благодарности всем гражданам и регионам, принявшим участие в ликвидации последствий взрыва, произошедшего 24 июня 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    В мероприятии приняли участие аким города Арыс Гульжан Курманбекова, секретарь городского маслихата А.Байтанаев, ветераны труда, представители интеллигенции. На мероприятии глава города рассказала о значении мемориальной доски.

    «Работы по восстановлению города Арысь находились под непосредственным контролем Елбасы Н.Назарбаева, главы государства К.Токаева, Премьер-Министра РК А.Мамина, акима области У.Шукеева. В соответствии с поручением главы правительства территория города Арысь была разделена на 17 секторов и закреплена за городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областями. Под руководством акима области в целях обеспечения населения продуктами питания, охраны общественного порядка, восстановления города создано 17 штабов. За короткое время город полностью модернизирован, построены новые дома, восстановлены поврежденные здания, обновлены дороги. Построены новые объекты. Город Арысь обрел новый облик. Это результат сплоченной работы всей страны. Поэтому жители города Арысь благодарят всех наших соотечественников, которые приняли участие в восстановлении города», - сказала Гульжан Мамытовна.

    Автор мемориальной доски местный скульптор Муталип Куздеубаев, а автором текста на доске является местный поэт Мынжасар Дарменов.

    Напомним, 24 июня 2019 года произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Акимат Память Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Питание для учащихся начальных классов будет бесплатным в СКО
    Наказывать замакимов за срыв отопительного сезона предлагает Наталья Годунова
    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге