В Горгане прошёл День культуры Казахстана и Ирана

ГОРГАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости РК Посольством Казахстана в Иране было организовано торжественное мероприятие «День культуры Казахстана и Ирана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие министр культурного наследия, туризма и ремёсел Ирана Алиаскар Мунесан, губернатор провинции Гулистан Хади Хакшенас, депутат Парламента Ирана Гуламреза Монтезари, Посол Казахстана Асхат Оразбай, представители бизнеса и активисты местной казахской диаспоры.