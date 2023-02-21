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    В горах Восточного Казахстана возможен сход лавин - ДЧС

    21 Февраля 2023, 09:38

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По информации филиала «Казселезащита» по Восточно-Казахстанской области, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в горных районах области с 21 по 23 февраля возможен самопроизвольный сход снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    В горах прогнозируются усиление ветра, резкое повышение температуры воздуха и неустойчивость снежного покрова.

    Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы.

    «Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них, не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - «112», - напомнили в ДЧС.

    Ранее происшествие с автобусом в горах ВКО прокомментировала «Казселезащита».

    Фото: kchs.tj

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Погода
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