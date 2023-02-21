В горах Восточного Казахстана возможен сход лавин - ДЧС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По информации филиала «Казселезащита» по Восточно-Казахстанской области, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в горных районах области с 21 по 23 февраля возможен самопроизвольный сход снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В горах прогнозируются усиление ветра, резкое повышение температуры воздуха и неустойчивость снежного покрова.

Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы.

«Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них, не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - «112», - напомнили в ДЧС.

Ранее происшествие с автобусом в горах ВКО прокомментировала «Казселезащита».

Фото: kchs.tj













