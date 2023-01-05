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    В горах Туркестанской области ведутся поиски 12 человек

    5 Января 2023, 15:20

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По сообщению пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, для поисков задействована авиация МЧС, передает МИА «Казинформ».

    5 января в 10:00 на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о пропаже людей, выехавших на двух авто в горы Байжансай Байдибекского района. В поисках задействованы спасатели и техника высокой проходимости ДЧС Туркестанской области.

    Последний раз пропавшие люди связывались со своими родственниками 3 января 2023 года в 16:00. Они должны были вернуться в Шымкент 3 января.


    Фото: gov.kz
    Туркестанская область Регионы МЧС ДЧС Спасение Туркестан
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