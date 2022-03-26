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    В горах и Алматы ожидается сильный дождь: ДЧС обратился к жителям

    26 Марта 2022, 17:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы 27 марта ожидаются сильные осадки, туман, гололед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДЧС Алматы просит туристов и отдыхающих воздержаться от походов в горы.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям города рекомендует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы.

    - В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильный ветер, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

    - Если вы заметили небольшие оползни, то в горы лучше не идти. В случае выпадения интенсивных и значительных осадков возможны оползневые проявления в низкогорной зоне.

    - Если вы уже в горах, надо быть внимательным и следить за изменением погодных условий.

    - Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега то в горы лучше не идти - это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин.

    - Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.

    - В рюкзаках должны быть: тёплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.

    - Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!

    - Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Происшествия Погода
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