В горах и Алматы ожидается сильный дождь: ДЧС обратился к жителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы 27 марта ожидаются сильные осадки, туман, гололед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДЧС Алматы просит туристов и отдыхающих воздержаться от походов в горы.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города рекомендует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы.

- В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильный ветер, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

- Если вы заметили небольшие оползни, то в горы лучше не идти. В случае выпадения интенсивных и значительных осадков возможны оползневые проявления в низкогорной зоне.

- Если вы уже в горах, надо быть внимательным и следить за изменением погодных условий.

- Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега то в горы лучше не идти - это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин.

- Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.

- В рюкзаках должны быть: тёплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.

- Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!

- Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.